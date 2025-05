ColumnaInvitada | 3.5% a remesas

¿Viola el artículo 25 del T-MEC sobre doble tributación?

No necesariamente, pero depende del diseño legal del impuesto.El artículo 25 del T-MEC no es un tratado fiscal propiamente dicho, sino que reconoce la importancia de evitar la doble tributación y promueve la cooperación fiscal, pero no prohíbe expresamente impuestos a las remesas. Las disposiciones sobre tributación se remiten al marco de los tratados bilaterales fiscales —como la Convención entre México y Estados Unidos para evitar la doble imposición de 1992 (en vigor desde 1994).

Ahora bien, ese tratado fiscal se aplica principalmente a personas físicas y jurídicas residentes para efectos fiscales en ambos países, no a migrantes irregulares que no tienen estatus legal ni residencia fiscal reconocida en Estados Unidos. Por tanto, el impuesto a las remesas podría no considerarse violatorio de dicho tratado.

El secretario de Hacienda y Crédito Pública, Edgar Amador Zamora, detalló que las remesas para el 2024 cerraron en 64,700 millones de dólares, equivalentes, más o menos al 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de las que el 99.1% se recibieron a través de transferencias electrónicas, es decir, es un mecanismo regulado, legal y transparente (Presidencia de la República, 16 mayo 2025).

El impuesto del 3.5% a las remesas no es solamente una propuesta técnica, sino un wicked problem en términos de política pública, que entrelaza la migración, la discriminación, la seguridad nacional, la cooperación internacional y los derechos económicos fundamentales. Su rechazo requiere una estrategia multinivel que combine acciones de un eficaz cabildeo en el Senado estadounidense —como el uso del filibuster y enmiendas restrictivas— con litigios judiciales por discriminación y violaciones constitucionales. A nivel diplomático, México y Centroamérica pueden presionar mediante canales bilaterales y foros internacionales y asumir compromisos en gestionar la emigración.

En el plano local y electoral, las autoridades estatales y municipales de ciudades fronterizas, al igual que los Consulados mexicanos y con alta población migrante (Texas, California, Arizona, Nevada, Illinois), pueden ejercer influencia sobre los representantes en el Senado, especialmente aquellos en reelección, demostrando que la medida afectaría negativamente el consumo local y las economías comunitarias. Esta medida no solo es fiscalmente regresiva, sino que representa un retroceso en los compromisos binacionales sobre desarrollo, migración y resiliencia. Su derrota debe asumirse como una prioridad estratégica regional que defienda la justicia económica, los derechos y los aportes económicos de las comunidades migrantes en América del Norte.

