“A un caballero sólo le interesan las causas perdidas” – Jorge Luis Borges.

La reforma al Poder Judicial de 2024 no resolverá los problemas del sistema de justicia. Anticipo que la primera elección judicial será un fracaso. Los integrantes actuales de la judicatura no merecían que sus trayectorias se interrumpieran de esta manera. La historia recordará este episodio como un punto de quiebre institucional en México. No obstante, la reforma ya es una realidad, es derecho vigente, y frente a ello, la indiferencia no es una opción.