ApuntesElectorales | Una democracia sin defensores

Pero esto no fue suficiente para el nuevo régimen, el partido y sus liderazgos que prometieron una nueva forma de gobernar con mayor justicia social y a partir de los intereses de la población encontraron serios obstáculos en esta arquitectura institucional que seguía limitando y señalando los abusos y excesos en el ejercicio del poder, por lo que se optó por acabar con este diseño, poco a poco han ido enfermando a las instituciones democráticas de nuestro país, a través de la asfixia presupuestal, de la descalificación pública a su trabajo, de las amenazas, así como de la cooptación total de sus integrantes, o incluso de su desaparición en la búsqueda de concebir unas más afines o garantizar el total control de sus funciones.

El problema no fue el diseño institucional, ni las atribuciones, el problema fue que se fueron enfermando poco a poco contagiadas por las personas que las conducen, que toman las decisiones, quienes se han dejado manipular por el gobierno y la clase política. Nuestra democracia pierde fuerza poco a poco en manos de personas que no son demócratas y el mayor problema es que quienes sí lo somos no estamos sabiendo defenderla.

____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.