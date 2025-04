ApuntesElectorales | La etapa de la negación

Estoy observando de cerca la implementación de la reforma y la organización de las elecciones, no puedo decir que conozca a la totalidad de los perfiles que participan, pero sí a un importante número de ellos, veo que existen candidaturas con experiencia, ética e integridad, sin duda con mucho que aportar a la justicia. Varias de estas son personas de la carrera judicial, que aunque no manifiestan su conformidad con la reforma, sí ven en la justicia y en la judicatura su desarrollo profesional y cuentan con vocación de servicio, y sobre todo están dispuestos a luchar por no perderlo completamente. También hay otras personas que desde ámbitos externos al Poder Judicial reúnen las mejores características para ser juzgadores.

Si dejamos la negación y vemos en estos perfiles una apuesta en favor de la justicia, creo que no todo estaría perdido y habría oportunidad de rescatar al menos un poco del Poder Judicial. Ojalá nos demos cuenta de esto antes de acumular una derrota más.

____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.