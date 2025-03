Opidemia | ¿Por qué la chiquillada oficialista se impone frente a la presidenta?

Esto explica los esfuerzos de Sheinbaum porque en el Congreso se opere una reforma que en lo inmediato da la impresión de una presidenta que cede, pero que a mediano plazo sostiene el acuerdo que le permite seguir gobernando con amplias mayorías en el Legislativo.

No contar con los hoy partidos aliados significaría la necesidad de recabar apoyos entre legisladores priistas y panistas, como se comenzó a hacer cuando el PVEM advirtió que no acompañaría al bloque oficialista si se insistía en que la reforma contra el nepotismo electoral aplicara desde la próxima elección intermedia y no hasta la presidencial.

El costo de que la chiquillada oficialista se imponga es que la ciudadanía verá cómo el Partido Verde tendrá la posibilidad de que los suyos intercambien el poder entre familiares en 2027, pero con ello continúan vigentes las aspiraciones de Morena de convertirse en partido predominante en la elección de 2030.

Nota del editor: Javier Rosiles Salas ( @Javier_Rosiles ) es politólogo. Doctor en Procesos Políticos. Profesor e investigador en la UCEMICH. Especialista en partidos políticos, elecciones y política gubernamental. Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.