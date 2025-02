“Defender la soberanía”

La presidenta Sheinbaum, cuya aprobación ronda el 80% (según las cifras de Enkoll, El Financiero, Buendía y Márquez ), ha insistido mucho en apelar al nacionalismo defensivo: en el “respeto a la soberanía”, en que México “no es colonia de nadie”, en que “coordinación sí, sumisión no”. Sin embargo, no hay problema que preocupe más a los mexicanos desde hace muchos años, ni en el que salga peor evaluado su gobierno, que el de la inseguridad y el crimen (acá los datos al respecto). Si bien la mala evaluación de su desempeño en esa materia no le está cobrando factura directamente en cuanto a su popularidad (al igual que ocurrió con López Obrador), sí le está representando un costo imprevisto ante la amenaza trumpista de actuar unilateralmente contra los “cárteles” en México, un límite en cuanto a su capacidad de convocar con éxito a la “unidad nacional” contra los desplantes intervencionistas de la Casa Blanca.

Desde hace meses circula en Estados Unidos la idea de que una “invasión blanda” es inevitable (la pregunta no es si ocurrirá, sino cómo y cuándo, según lo consignó Rolling Stone ). Desde hace semanas hay vehículos marinos y aéreos estadounidenses “patrullando” y haciendo labores de “reconocimiento” en la costa este de la península de Baja California, las aguas del Mar de Cortés y en la franja fronteriza. En estos días avanzó el trámite para designar como organizaciones terroristas a varios cárteles mexicanos (del Golfo, del Noroeste, de Sinaloa, al Jalisco Nueva Generación y a los Cárteles Unidos) y Trump volvió a decir, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, que “México está gobernado en buena medida por los cárteles”. Ayer se hizo público que el general que preside el Comando Norte, Gregory Guillot, y el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, sostuvieron una reunión con el objetivo de discutir asuntos de cooperación para la seguridad en la frontera. En fin, las señales no hacen más que acumularse. No es nomás “una campañita”, como sostuvo desdeñosamente Sheinbaum.