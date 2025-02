¿Rocha o Harfuch?

La solución puede sonar obvia, pero para nada lo es. Por una parte están las presiones de Trump y la prioridad que tienen la inseguridad y el crimen organizado entre las preocupaciones de la población; por la otra, están la funcionalidad que tuvo la política de apaciguamiento de su antecesor y lo arraigada que está la gobernanza criminal en un país en el que Morena es el partido hegemónico. Seguramente Sheinbaum tiene muy presentes, a su vez, los equilibrios y las tensiones al interior de su coalición, la oportunidad que esta disyuntiva le brinda pero también los riesgos que entraña…

Al final, lo que está en juego no es sólo cuál será la apuesta en materia de seguridad por lo menos para el arranque de su gobierno, sin obviar sus potenciales implicaciones para el resto del sexenio; es también el modelo de gobernabilidad por el que decide optar la presidenta y, last but not least, el balance de poder entre el primero y el segundo piso de la “transformación”, así como entre las distintas facciones de un obradorismo que tiene la mira puesta en lo que tarde o temprano será un horizonte post-AMLO.

