La oposición mexicana frente a Trump

¿Cómo entender esa relativa “popularidad” de Donald Trump entre los mexicanos de oposición? La semana pasada, en su columna de El Financiero, Leopoldo Gómez arriesgaba una hipótesis: “para un segmento importante de la población, Trump es visto como la única contención real frente a un poder sin límites en México”. Tiene sentido. La semana pasada participé en un Space en el que una señora me preguntó, tal cual, si Donald Trump podría terminar siendo el “contrapeso”, así sea desde fuera, que no tiene el gobierno mexicano dentro del territorio nacional. Le contesté que no creo.

Uno, porque no es lo mismo. Una cosa es un contrapeso (un poder que cuenta con facultades explícitas para limitar las acciones de otro como parte de un sistema constitucional de equilibrio de poderes) y otra cosa es una potencia extranjera (un país que puede ejercer influencia, presión o represalias para imponerle sus prioridades a otro).

Dos, porque Trump difícilmente tendrá una agenda prodemocracia en materia de política exterior. Es improbable que su gobierno vaya a promover la celebración de elecciones libres y limpias, el respeto a los derechos humanos, la defensa de la libertad de expresión, etcétera, cuando lo que representa –tanto a nivel doméstico como internacional– no es la cultura del “rule of law” sino, más bien, del “law and order” (no “estado de derecho”, pues, sino “mano dura”).

Y tres, porque los intereses de Trump y su coalición no tienen que ver con los intereses nacionales de México. Que los aranceles, las deportaciones o las operaciones de Estados Unidos contra el crimen organizado en territorio mexicano le hagan la vida imposible al gobierno de Sheinbaum no significa que le convengan a nuestro país: no todo lo que sea bueno para el gobierno de Sheinbaum es bueno para México, es cierto, pero eso no implica que sea bueno para México todo lo que sea malo para el gobierno de Sheinbaum.

La encuesta de TResearch International muestra, sin embargo, que para la población que no está de acuerdo con Sheinbaum esas distinciones no importan gran cosa. Sobre la posibilidad de que Estados Unidos establezca aranceles más altos para los productos mexicanos, 37% lo ve bien. Sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice deportaciones masivas de inmigrantes, 51% está a favor. Y sobre la posibilidad de que Estados Unidos emprenda acciones en contra de los narcotraficantes en México, 88% lo aprueba. La inmensa mayoría de quienes están de acuerdo con Sheinbaum, en contraste, ve con malos ojos esas tres posibilidades: 88%, 90% y 74%, respectivamente.