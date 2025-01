Por un mayor intervencionismo estatal, pero inteligente

Por otra parte, aun si el Estado mexicano decide ampliar su papel económico en este momento, no me parece que los sectores elegidos por Sheinbaum sean los más estratégicos. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación tiene el propósito de contribuir al desarrollo de tecnología nacional para sectores como el automotriz o el aeroespacial, pero ¿acaso no sería más provechoso desarrollar tecnología, equipo y material para el sector salud, para así contar con mejores hospitales y un servicio médico digno? ¿Acaso no sería mejor limpiar de corrupción y elevar la eficiencia de Segalmex para garantizar la seguridad alimentaria de la población? ¿Acaso no sería invertir esos esfuerzos en combatir el capitalismo de cuates?

Quienes defendemos la participación del Estado en la economía desde una posición socialdemócrata no nos oponemos por principio a que el gobierno mexicano recupere su vocación intervencionista. Al contrario, si los proyectos de Sheinbaum fueran estratégicos para construir un Estado de bienestar, combatir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, los aplaudiríamos. Pero no es así: se trata de una agenda estatista poco estratégica y muy contradictoria. Necesitamos un Estado fuerte y activo, pero también inteligente.

____

Nota del editor: Jacques Coste ( @jacquescoste94 ) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.