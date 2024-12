2025, el año de la élite empresarial-militar

Más importante aún: pese a la disminución del presupuesto militar, las Fuerzas Armadas administrarán decenas de empresas, sobre todo relacionadas con puertos, aeropuertos y el Tren Maya. Asimismo, seguirán controlando las aduanas, que no son un negocio formalmente, pero lo son en la práctica, pues es sencillo desviar recursos con total opacidad y discrecionalidad, ya sea para el beneficio de determinados liderazgos militares o para la operación de otros proyectos institucionales de las Fuerzas Armadas.

Además, el control militar del Tren Maya, de varios aeropuertos e incluso de hoteles y centros turísticos en la Península de Yucatán y sus alrededores es una oportunidad perfecta para que se conforme una nueva economía política asociada al turismo de la región. Más de 60% de los contratos vinculados a la construcción del Tren Maya se adjudicaron de manera directa y otro porcentaje importante se otorgó por medio de concursos restringidos para ciertas empresas elegidas discrecionalmente por la Secretaría de la Defensa.

Con este antecedente, es fácil imaginar el surgimiento de un nuevo tipo de capitalismo de cuates en la región conectada por el Tren Maya. Empresas y personas de negocios cercanas a las cúpulas militares podrán conseguir facilidades para construir hoteles, operar restaurantes, bares y centros recreativos o explotar el potencial ecoturístico de la zona. A cambio, el Ejército como institución o ciertos grupos de la élite militar se beneficiarán de estos contratos o podrán construir sociedades formales e informales con estas empresas.

Lo mismo podría ocurrir con la explotación y el procesamiento industrial de los recursos naturales de la región. Empresas cercanas a la Secretaría de la Defensa o a las cúpulas militares bien posicionadas en los alrededores del Tren Maya podrán obtener concesiones y contratos fácilmente, y los propios militares podrán beneficiarse de ellos.

A esto me he referido, desde hace tiempo, cuando digo que una élite empresarial-militar se está consolidando en México. La organización no gubernamental PODER ha dado cuenta de algunas de las dinámicas que he descrito en los párrafos anteriores en varios reportes que vale la pena revisar. Un tema que PODER ha destacado en varias ocasiones es que el Tren Maya no sólo beneficiará al Ejército directamente, sino también a sus socios en el sector privado, pues este megaproyecto es, ante todo, un intento de reconfigurar el territorio de la Península de Yucatán para inaugurar un nuevo modelo de explotación capitalista en la región.

Pienso que la mayoría de medios tradicionales se ha equivocado en argumentar una y otra vez que el Tren Maya no producirá ganancias ni será rentable. Esto es cierto si se dice en el vacío, en abstracto. Pero, en términos concretos y materiales, el Tren Maya es un gran negocio para el Ejército, que tiene todos los incentivos y las facilidades —considerando la impunidad, la opacidad y la discrecionalidad con las que puede operar el Ejército bajo el manto protector de la seguridad nacional— para construir una red de alianzas con empresas y personas de negocios, a fin de explotar el potencial turístico y los recursos naturales de la zona en beneficio no necesariamente del Estado, sino de la élite-empresarial militar que se ha constituido en los últimos años.

Así pues, aunque el Tren Maya no sea rentable como proyecto de infraestructura y aunque sea oneroso para el Estado mexicano, será una fuente importante de capital político, económico y simbólico —en tanto que el tren es una insignia de la “cuarta transformación”— para las Fuerzas Armadas.