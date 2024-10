La ambición versus el legado

Es difícil de responder, pero no es una pregunta ociosa. De hecho, diría que ahí se puede definir el destino del nuevo gobierno: no en la relación entre la presidenta y el expresidente sino en el “beisbol interno” –como le llamaba Joan Didion– de su coalición. Si el evidente contraste entre la ambición de ella y el legado de él no es meramente retórico (una posibilidad que no descartable), tarde o temprano tendría que haber señales: tanteos, forcejeos, deslindes o reacomodos que indiquen si con Sheinbaum habrá continuidad de la “transformación” o transformación en la “continuidad”.

____

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor. Síguelo en la red X como @carlosbravoreg