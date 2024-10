¿Cómo encarará semejante ecuación –mucho poder, poco dinero– la nueva presidenta? ¿Cuáles son, en ese sentido, las tensiones al interior de su coalición? Quizá se podría relativizar el diagnóstico en tanto que todo ese poder no es propiamente suyo sino, más bien, de su partido (sobre la que ella podrá tener influencia pero no tiene control); pero no en cuanto al dinero porque, ahí sí, no hay. Sheinbaum dijo en campaña que no consideraba necesaria una reforma fiscal; el escenario que enfrenta, sin embargo, apunta muy claramente en sentido contrario.

