Impulsar confianza, entre los grandes retos para el gobierno de Sheinbaum

Esto, desde luego, no implica dejar de lado los supuestos intereses que abandera Morena, la plataforma política que la puso en la posición actual. La cual, sostiene como principal lema que “por el bien de todos, primero los pobres”, capitalizando el apoyo potencial de un país que en su mayoría se encuentra en esa situación.

Desde mi perspectiva, lo anterior no es poca cosa. Es, más bien, un gran acierto en un país donde la desigualdad en las últimas décadas no hizo más que crecer y doler. Un ejemplo de confianza implementada en un sector particular, que les ha llevado a resultados arrasadores. Pero, también es cierto que lo social no debería ser el único propósito del gobierno.

Junto a fortalezas que ya ha demostrado tener como su amplia trayectoria en la política con líneas de acción bien definidas, su perfil académico y el gabinete designado con figuras experimentadas en sus áreas (algunas más que otras), la posibilidad de diferenciarse sigue siendo una de las grandes apuestas y ese faro de anhelo para muchos de que se pueda restaurar la confianza en sectores que hoy la ven lejana.

____

Nota del editor: Luis Ruiz es Licenciado en Ciencias de la Comunicación de formación –por la Universidad Nacional Autónoma de México– y consultor en comunicación estratégica corporativa y relaciones públicas. En los últimos años ha colaborado en el desarrollo de campañas de comunicación corporativa de compañías relevantes en el plano nacional y regional. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

