ColumnaInvitada | Mal se inicia con un velorio

No cabe el desánimo. La misión tiránica no puede consolidarse si en los hechos se le detiene con un pueblo determinado en defender sus derechos y libertades. Aunque reclamen haber recibido 35 millones de votos, en un país de 130 millones de habitantes somos muchos más los que no coincidimos con la actual agenda y habremos de evitar el que siga la debacle nacional. Aún y cuando ya gobierna CSP, ahora está a prueba. Veamos si tiene la capacidad de cortarse el cordón umbilical y evitar que el velorio nacional continúe. Al tiempo.

P.D.1. Aunque las plumas pagadas e incondicionales pretenden alabar el saldo del sexenio con referencias al incremento del salario y las consecuencias de los programas sociales, el hecho está que las cifras en temas torales como salud, educación, seguridad, justicia, vivienda, turismo, transporte y economía en general, entre otros, hace evidente que el periodo de gobierno sea reprobado con contundencia como nefasto y regresivo.

P.D.2. Un tema que merece una columna por sí misma, en el hecho de que hoy tengamos un número cada vez mayor de suspensiones judiciales no cumplidas. Esto es gravísimo porque el solo hecho de que existan autoridades administrativas o legislativas que desacaten una orden judicial y que tales hechos no traigan consigo serias consecuencias significa que hemos dado un paso al abismo de no contar con un verdadero Estado de Derecho. Esto es gravísimo y no lo podemos normalizar.

P.D.3. Otro tema que no es viable aceptar o tolerar, es que se nos diga y sean evidentes los distintos pactos de gobierno con la delincuencia organizada. La descomposición social y riesgos estructurales son mayúsculos y no podemos seguir pensando que es normal, cómico o simpático que las autoridades tengan acuerdos con la delincuencia en distintos niveles y geografías. Aunque para los funcionarios y autoridades exista una rentabilidad electoral o beneficios económicos, en los hechos se está entregando el país a los que hacen del mal su modus vivendi. Así no.

____

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.