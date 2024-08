ColumnaInvitada | El efecto piñata

Con tal de complacer al dueño de sus designaciones partidistas los integrantes de Morena que actualmente se desempeñan aún en el Congreso y los que lo harán a partir de septiembre no reflexionan en lo absoluto sobre la magnitud de sus acciones. La irresponsabilidad es absoluta, y sus justificaciones respecto al sentido de la votación no es más que un acto reflejo del profundo autoritarismo que los caracteriza y que norma su proceder. La concentración del poder es su única guía y lo demuestran.

Es de llamar la atención cómo estos grupos de legisladores de la mayoría se pueden arremolinar en torno a momentos en que el propósito sea el de destruir o golpear algo. Para hacer que caiga una estructura se puede lograr con golpes precisos en un par de columnas. Y eso tristemente es lo que estamos viendo actualmente en el país. Y la autoría del actual presidente y la complicidad de la presidenta electa son evidentes.

Morena y sus satélites se han dado a la tarea de enarbolar su interpretar de lo que deben hacer en función del sentido de las elecciones recientes en el país. Sin empacho alguno han dicho que se les autorizó hacer todo, empezando por destruir al poder judicial con una serie de medidas que no buscan mejorar el sistema de justicia en el país, sino ejercer una vendetta política contra quienes osaron detener abusos del presidente en actos que violentaban la Constitución. Así de bajos y obtusos.

Y pues ahora, como lo que se requiere para implementar su venganza es contar con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, se aprestan a implementar todas las tretas posibles para presionar al INE y al TRIFE para que cedan a la presión de otorgarles la sobrerrepresentación para que en forma artificial, incongruente y abusiva tengan la posibilidad de modificar la Constitución a su libre antojo. Estamos en la antesala de todo lo malo que puede sucederle al país al darle a Morena la llave de determinación unilateral de las reglas de convivencia y gobierno en el país. Es la antítesis de todo lo que un sistema democrático presupone y requiere.

Cuando se trata de modificar las reglas básicas de convivencia no es viable ni tolerable que esas decisiones las tome una sola fuerza política. En todo el proceso de reformas constitucionales se fijó como regla esencial la pluralidad de opiniones al momento de considerar cambios en las reglas fundamentales. Eso no es lo que pretende Morena, y de salirse con la suya eso significaría entrar de golpe a un sistema dictatorial puesto que ya no habría oxígeno democrático en los procesos de definiciones nacionales.

El propósito de gobernar debe ser el buscar cómo resolver los problemas que tienen los gobernados. Es un despropósito no atender los mismos y en cambio ir por hacer cosas que solamente persiguen solapar caprichos de líderes mesiánicos. Por eso hay que exigir que en la coyuntura actual los Consejeros del INE y subsecuentemente los Magistrados del TRIFE hagan la tarea que les corresponde para evitar que en nuestro país se instale un régimen autoritario. Es su responsabilidad y no pueden excusarse.

Las prioridades de la población son las que deben guiar la función pública. El hecho de que en la reciente elección se haya dado un voto mayoritario para Morena y aliados no significa que tengan la legitimación para unilateralmente cambiar las reglas de juego. Ellos obtuvieron el 54% de la votación y bajo el criterio de sobrerrepresentación sería viable llevarlos a 60% de la Cámara de Diputados, pero no más. Esa sería la recta interpretación del artículo 54 Constitucional y no cabe otra que haga que el voto representativo del resto de los partidos de un 46% baje por debajo de 200 diputados que es el 40%. Cualquier otra propuesta es inviable e históricamente abyecta y absurda. No a la destrucción del país.

La coyuntura para no caer al abismo exige advertir lo que se quiere hacer. Ya hemos hablado de los 5 jinetes del apocalipsis y lo volvemos hacer ante los enormes retos que están frente a nosotros. En la piñata que el Presidente generó para engañar al electorado y sus propios adeptos ha colocado una serie de dulces envenenados que ningún bien generarán. Propios y ajenos han reflexionado sobre el contenido de las áreas involucradas en el plan de destrucción y, salvo por los vendidos por interés, todos los demás requieren abrir los ojos y no impactar a la nación con la ira de sus palos de madera.