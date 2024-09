Ernesto Zedillo: "Rompí el silencio porque la República está en riesgo"

"Nadie esta satisfecho con la condición de México, pero no deberíamos permitir que nuestra República se siga debilitando. No podemos permitir una transformación de la democracia a la tiranía, porque esa es la democracia de la que se está hablando", agregó.

El pasado 15 de septiembre, el expresidente Ernesto Zedillo advirtió que la Cuarta Transformación busca convertir la “democracia en tiranía”.

"Los nuevos antipatrias quieren transformar nuestra democracia en otra tiranía, ahora ya sabemos porque se postula como la Cuarta Transformación. En realidad no hablan de la independencia, la reforma se refiere a las felonías que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedia para la Nación. Esto es justo lo que busca la Cuarta Transformación: transformar nuestra democracia en tiranía", sostuvo.

Aplaudido por los integrantes del IBA, señaló que con esta modificación constitucional habrá jueces y magistrados que obedezcan no a la ley sino al poder político dominante, porque el nuevo régimen tendrá los medios para “castigar” a los “desobedientes”. Esto en referencia a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.

Advirtó que la reforma recién aprobada busca “destruir” al Poder Judicial y “enterrar” a la democracia mexicana.

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el expresidente Zedillo hace el ridículo y lo señaló de haber traicionado a su antecesor Carlos Salinas de Gortari.

“Nuestros adversarios se enojan, calumnian, me insultan, pero no pasan de ahí. Traen a Zedillo que dice que parece que ya es una dictadura México y es de risa, es de risa, hacen el ridículo, pero no pasa de ahí”, comentó.