Gobernadores del PAN celebran reunión con Sheinbaum

Gobernadores de occidente presentan proyectos

Antes de la conferencia, los gobernadores de la región occidente, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Querétaro, arribaron al hotel de la cita en donde adelantaron que harían diversas peticiones en materia de infraestructura, agua y seguridad.

En el caso de la gobernadora electa de Guanajuato, Libia Dennise García, señaló que parte de sus proyectos prioritarios es la seguridad, por lo que dijo que le propondrá a la próxima mandataria que haya coordinación entre la entidad y la federación para “regresarle la paz” a los ciudadanos.

“Hoy estaremos presentando varios proyectos para Guanajuato; por supuesto hablaremos del tema de seguridad, en donde queremos una coordinación con la federación para devolver la paz a Guanajuato”, dijo la próxima gobernadora al llegar a la reunión con Claudia Sheinbaum.

La panista mencionó que en el encuentro con la próxima mandataria presentará la construcción de la carretera Silao-San Felipe, un proyecto hídrico, un programa energético y una red de puentes vehiculares que cruzan el estado.

Al ser cuestionada sobre si el estado de Guanajuato se incorporará IMSS-Bienestar, respondió que lo analizará, pero destacó que esta entidad tiene el mejor sistema de salud y quieren conservarlo.

“Estamos analizando el tema, vamos a ver cuál es el planteamiento. Guanajuato tiene el mejor sistema de salud de este país y lo que queremos es conservarlo así para los guanajuatenses. Vamos a escuchar cuál es el planteamiento. Por el momento, no se nos ha hecho ningún planteamiento al respecto, lo que queremos es garantizar que siga la calidad de nuestro sistema de salud”, mencionó.

Mientras, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, mencionó que los temas de seguridad, economía y empleo son parte de los principales proyectos de la entidad, y agregó que en infraestructura las obras prioritarias son la construcción de un Metrobús de Morelia, la rehabilitación del Lago de Pátzcuaro y una autopista para unir al municipio de la Unión Guerrero, Puerto de Lázaro Cardenas, con el Puerto de Manzanillo, en Colima.

“Seguramente la presidenta, como lo dijo ayer, uno de estos proyectos tendrá presupuesto para el próximo año 2025; yo agradezco mucho que la presidenta y su equipo se estén reuniendo y nos den la oportunidad de dialogar y presentar los proyectos esquemáticamente y que puedan ser considerados para el próximo año”, dijo.

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, mencionó que los proyectos principales de la entidad son en materia de agua, así como la construcción del Tren México-Querétaro-Guadalajara y de carreteras.

“Dependerá de ella, nosotros traemos muchos proyectos y ella ya dependerá con cuáles pueden manejar. Lo más importante para nosotros es el agua, por supuesto, ahí viene el proyecto del tren, proyectos de carreteras y proyectos de energía”, mencionó.

Al ser cuestionado si ya no hay diferencias políticas con el gobierno federal, respondió que desde que ganó la gubernatura, se quitó “la camisa” del PAN.

“Yo por mi parte, desde que gané en el 2021, me quité la camisa de cualquier partido político, me puse la camisa de Querétaro; no tengo ninguna diferencia total. No tengo ninguna diferencia con nadie”, declaró.

En el encuentro también llegaron los gobernadores de Guerrero, Evelyn Salgado, y de Colina, Indira Vizcaíno. Así como los próximos secretarios de Bienestar, Ariadna Montiel; de Agricultura, Julio Berdegué, y el del IMSS, Zoé Robledo.