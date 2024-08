SSP: hubo acuerdo en EU de “Los Chapitos” para entrega de Joaquín Guzmán

Rodríguez confió en que a fines de esta semana el gobierno de Estados Unidos dé más información sobre las circunstancias de la salida de Joaquín Guzmán López y de Zambada de territorio mexicano en un avión privado, su llegada a un aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México –cercano a El Paso, Texas– y su arresto en el país vecino, el 25 de julio.

“Fueron capturados en Estados Unidos sin la intervención de México. A nosotros nos importa mucho decir, recalcar, esa parte de decir en qué sí participamos y en qué no”, dijo la funcionaria.

Tras pedir autorización a López Obrador para el alcance de lo que podía informar, Rodríguez expuso: “Lo que aquí ya se ha informado es que en Estados Unidos hubo un acuerdo entre las personas que están, digamos, en reclusión con las personas que están libres y hubo un acuerdo entre ellos para la entrega respectiva, para que fueran a entregarse a EU y básicamente en eso consiste”.

Al final de la conferencia, un reportero preguntó a la funcionaria si ese acuerdo se refería a los "Chapitos. La secretaria respondió “así es”.

El presidente López Obrador expuso por qué aún no pueden hablar más del tema: “Nosotros tenemos que cuidar hasta tener información oficial, porque es un asunto delicado. Imagínense ustedes si no es delicado que como aquí se dijo estamos hablando de uno de los grupos de más fama, tradición y actividad ilícita durante mucho tiempo.

“Entonces nosotros no queremos que una decisión que se tomó en ese sentido, este acuerdo o no acuerdo, nos vaya a generar un conflicto interno mayor. Nosotros tenemos que cuidar sobre todo la vida de los mexicanos, de todos los mexicanos, de todos, entonces no queremos especular, sino vamos a actuar a partir de la información”.

El mandatario fue cuestionado también sobre cómo resarcir al piloto Larry Curtis Parker, quien en una conferencia matutina fue señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como el que condujo el avión que llevó a los capos de Sinaloa a Estados Unidos y se divulgaron sus datos personales. (Curtis ha expresado su temor por sufrir represalias del crinen organizado por una tarea que nunca hizo).

López Obrador admitió que su gobierno pudo haber cometido un error, pues se sabe ahora que la aeronave no fue pilotada por él: “Parece que no, pero vamos a esperarnos”.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez también pidió esperar a que haya más información: "Sí han proporcionado información, pero creemos que no es el total de información que nosotros quisiéramos como aquí lo ha dicho el presidente.

“Esperamos que pronto, que al final de la semana tengamos ya un reporte completo de las autoridades de Estados Unidos, porque hemos estado trabajando bien en colaboración con ellos y no queremos tampoco tanta información, sino lo relativo a la llegada del vuelo, a la llegada de esta entrega o captura, pero de manera oficial. Eso es lo que queremos”, añadió.