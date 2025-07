En México, vivimos una paradoja desoladora. Se invocan palabras como “justicia”, “paz” y “legalidad”, pero se repiten vacías, en sordina, frente al estruendo de la violencia cotidiana. A diario se asesinan niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres; comunidades enteras desaparecen de los radares del interés nacional; y las instituciones, paralizadas o cómplices, ofrecen cifras en vez de soluciones. Sin embargo, lo más grave es que nosotros, como sociedad, comenzamos a no escandalizarnos.

El Estado de derecho no se derrumba en un solo día. Se erosiona cuando se violan garantías sin consecuencias; cuando se desmantelan instituciones clave bajo el pretexto de reformarlas; cuando se persigue a quien señala la corrupción en lugar de a quien la comete. Se pierde cuando se aceptan mecanismos autoritarios y arbitrarios como si fueran necesarios, o peor aún, como si fueran “el precio de la transformación”.

La indiferencia oficial duele tanto como la violencia. En un país donde asesinan a niñas, niños y familias enteras; donde todos los días sabemos de más personas desaparecidas; donde las madres buscan a sus hijas e hijos entre los muertos, el gobierno no convoca a duelo nacional, no permite un minuto de silencio, no reconoce públicamente el horror. La narrativa del poder prefiere minimizar, ocultar o banalizar, como si admitir el sufrimiento colectivo fuera una amenaza política. Y lo más alarmante es que la sociedad tampoco exige ese duelo. No hay marchas, no hay protestas masivas, no hay clamor sostenido. Como si nos hubieran convencido de que vivir en el espanto es normal y que dolerse públicamente está prohibido. La omisión se convierte en complicidad, y el silencio —tanto del poder como de la ciudadanía— sepulta a las víctimas por segunda vez.

Destruir al Poder Judicial es desmantelar el último resguardo frente al abuso. La embestida contra el Poder Judicial de la Federación, bajo discursos de “democratización” o “transformación”, no es una anécdota institucional: es el colapso programado de los contrapesos. Sin jueces independientes, sin reglas claras, sin garantías de defensa, el país queda inerme frente a la arbitrariedad y la represión. El Estado de derecho no puede sostenerse si se silencia a quienes lo hacen valer en los tribunales. Pero lo más grave no es solo que el gobierno ataque a la justicia, sino que la sociedad guarde silencio. Si dejamos caer al PJF sin resistencia, sin escándalo, sin defensa, lo que perderemos no es solo un sistema judicial: perderemos la posibilidad de vivir en un país con derechos, justicia y dignidad.

Pero el colapso institucional se vuelve tragedia cuando lo acompañamos con indiferencia. Cuando dejamos de alzar la voz porque “ya no sirve de nada”, cuando desplazamos el horror con memes, cuando preferimos el fútbol o cualquier serie o reality show antes que la indignación ante un niño masacrado o una familia destrozada.

El problema ya no es solo la impunidad: es la insensibilidad social y la normalización de la violencia.