ZonaLibre | Tercera ronda del gabinete: el póker electoral de Sheinbaum

En esta tercera entrega de revelaciones de puestos, la virtual presidenta electa solamente develó a cuatro personajes. En esta ocasión mostró su ‘hueso colorado’ por la 4T de López Obrador, haciendo un enroque del gabinete actual al mover a Rosa Icela Rodríguez a la Secretaría de Gobernación y premiando a Ariadna Montiel al mantenerla en la súper Secretaría de Bienestar.

¿Por qué llegaron los distintos perfiles a sus respectivas secretarías? ¿Cómo llegan a sus futuros puestos?

Rosa Icela Rodríguez, la carta de AMLO

Rodríguez será la tercera mujer en la historia que funja como secretaria de Gobernación, el segundo puesto más importante del Poder Ejecutivo, según la Constitución.

En 2020 fue nombrada para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en México.

Ha ocupado varios cargos importantes, incluyendo la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

También ha trabajado en la implementación de políticas de seguridad enfocadas en la prevención del delito y la atención a las causas sociales de la violencia.

Rosa Icela será sin duda el puente más importante de comunicación entre López Obrador y Sheinbaum. Será los ojos y oídos del presidente en su supuesto retiro.

La apuesta en la importante encomienda política del puesto que ocupará Rosa Icela reside en la capacidad de interlocución que tiene con los distintos grupos políticos adentro de Morena, algo que ayudará, sin duda, a que su próxima jefa tome las riendas totales del partido, ante la peligrosa amenaza de división interna.

Mario Delgado, el pago a su servicio morenista

Llegará a la SEP el aún presidente Nacional de Morena, quien ha liderado su partido, consolidándolo como una fuerza política significativa en México. A pesar de su perfil polémico, Delgado logró consolidar una maquinaria arrolladora, que pulverizó a la oposición en la gran mayoría de los Estados de la República.

Ha sido diputado federal y senador. Fue Secretario de Finanzas de la Ciudad de México. Durante su gestión se implementaron políticas fiscales que fortalecieron las finanzas de la capital del país.

Delgado fue ‘carnalazo’ de Marcelo Ebrard, pero el destino los tiene evidentemente distanciados y peleados; ahora tendrán que ser compañeros de gabinete.

Peleado con medio mundo, Delgado se mostró incómodo al no poder llegar a la Segob, incluso no sonrió ante la broma que hizo Sheinbaum en el micrófono: “Sé que tenían sus quinielas”, les dijo a los reporteros. Delgado simplemente hizo como que no escuchó nada.

Sin duda su nombramiento va apegado a una retribución a su labor como presidente de partido, pero se nota alejado a las confianzas de su nueva jefa.

Su nuevo cargo contrasta con el ímpetu técnico y científico que había mostrado Sheinbaum, pues se esperaba que en la Secretaría de Educación llegara un destacado perfil académico y no el de un estratega electoral.

Ariadna Montiel, la súper secretaria

Montiel seguirá en su cargo, como subsecretaria de Bienestar, ha trabajado en la implementación de programas sociales clave como “Sembrando Vida” y la pensión para adultos mayores, los cuales se han convertido en pieza clave para la propaganda morenista.

Como Diputada Federal, participó en la LXIII Legislatura.

Ariadna se auto presenta como una defensora activa de los derechos sociales y económicos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Aunque el mayor mérito político lo obtuvo en 2022 cuando llegó a su ahora encargo, logrando posicionar los programas sociales, para convertirlos en activos electorales que fueron claves en la obtención de millones de votos para su partido.

Férrea militante del obradorismo, opera desde el escritorio y sin cámaras encima. Por más de 20 años ha estado al lado de López Obrador como asesora cercana.

En su renovada encomienda busca lanzar dos nuevos programas sociales, tales como la pensión para mujeres de 60 a 64 años y la Beca Universal.

Por su influencia, se podría convertir en una definidora de próximas candidaturas a los gobiernos de los Estados.

Omar García Harfuch, el delfín

Es reconocido por haber liderado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, enfrentando los retos más importantes en seguridad pública, en la mega ciudad.

Tuvo un papel destacado en la investigación y desarticulación de grupos criminales, tanto a nivel local como federal, lo cual le costó ser víctima de un atentado en el 2020, donde sobrevivió a 414 disparos. En ese lamentable hecho fallecieron tres de sus escoltas.

Ha dirigido operativos clave que han resultado en la captura de importantes líderes del crimen organizado, lo cual ha sido reconocido incluso por miembros destacados de la oposición.

Harfuch a sus 42 años llega como el principal activo político de Claudia Sheinbaum. Conocido como el ‘súper policía’, destaca sobre sus compañeros por la institucionalidad que ha mostrado por su jefa.

A diferencia de todos los demás, es el único que no está afiliado a Morena, ni ha participado en el movimiento de manera directa.

No tiene redes sociales, poco se sabe de su vida personal. El hijo de la actriz María Sorté tiene una encomienda clave para el nuevo gobierno: fortalecer y posicionar a la Guardia Nacional.