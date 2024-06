El Circo 🎪| Malabarismos y nombres para el gabinete, un forzudo y PANstelazos

PASTELAZOS

鈥淢eterle a la humildad y bajarle a la soberbia鈥 fue la frase m谩gica que el panista Dami谩n Zepeda le recomend贸 al dirigente de su partido, Mako Cort茅s; el dicho tiene su origen despu茅s de que el coordinador de campa帽a de X贸chitl G谩lvez, el estratega Max Cort谩zar, diera a conocer que Cort茅s se molest贸 la noche del 2 de junio cuando la abanderada de la oposici贸n admiti贸 su derrota y se comunic贸 con Claudia Sheinbaum para expresarle que reconoc铆a que los votos no le favorec铆an. Para el dirigente panista, no era momento de reconocer el triunfo de la abanderada guinda, y menos en las condiciones en que se dio la contienda. Los reclamos empiezan y no ser谩n los primeros, anticipa el mago de las carpas.