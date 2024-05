El Circo 🎪| Batallas en el INE, apoyos clave y alistan batalla legal en CDMX

JUEGO DE DENUNCIAS

Para el caso de la CDMX, llamó la atención que estrella local de la carpa guinda, Clara Brugada, admitiera que en su equipo ya se preparan para dar una batalla legal posterior a las elecciones; sobre todo porque desde su carpa partidista presumen que tienen una estrategia de blindar todas las casillas, al grado que tienen tres plantillas, la A, B y C, algo que no ha logrado organizar la oposición, pues entre más esfuerzos que hacen no completan el 100% de los representantes en todas las casillas. Temporada de jugar al póker y aplicar la estrategia de blofear con una mano ganadora, aunque se tenga una