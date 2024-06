Cortázar revela que Marko Cortés se enojó que Xóchitl felicitara a Sheinbaum

El exvicecoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, reveló que el dirigente del PAN, Marko Cortés, se enojó porque la excandidata de la oposición a la Presidencia le habló a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo en los comicios del 2 de junio.

“A Marko Cortés no le gustó y no sé por qué, no sé si él quería hacerlo antes o piensa que todo se le debe consultar, pero él no nos consultó, a ningún mexicano, sobre lo que hizo en Coahuila; creo que le hizo un gran daño a las campañas no solamente a la federal, sino en las locales. Es una decisión unipersonal del candidato”, dijo en entrevista en Radio Fórmula.