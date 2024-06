El Circo 🎪| Sheinbaum y el Club de Toby, cara de Mimo a Brugada y Gálvez sola

CARA DE MIMO

Y hablando de mujeres y traiciones, como reza una frase cancionera, cuentan que siguen las tensiones entre los que tienen acceso a los camerinos Claudia Sheinbaum y el de Clara Brugada. Aunque en la memoria colectiva qued贸 la escena del supuesto jaloneo en el mitin de arranque de campa帽a 鈥揺ntre Claudia y Claudia, por supuesto鈥 y que eso fue algo que trat贸 de desmentirse en varias ocasiones, en el cierre de la jornada electoral cuentan que hubo m谩s levantamiento de cejas que cuando el mimo aparece en escena y pone cara de asombro al ver a alguien que no espera en el p煤blico. Y es que no hab铆a certeza de las tendencias del voto en la CDMX cuando el equipo de Brugada decidi贸 dejar su centro de operaciones en el Hotel Barcel贸 y, a medianoche, llegar al Hilton al b煤nker de Sheinbaum. La interpretaci贸n que muchos dieron es que Brugada se quiso adelantar y legitimar apareciendo al lado de Claudia, algo que no gust贸 nada y que las caras de mimo sorprendido quedaron como evidencia.