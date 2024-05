Evaluar la gestión de la pandemia

¿La recta final de las campañas es un mal momento para que la ciudadanía conozca “Aprender para no repetir” , el informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de Covid-19 en México? ¿Cuál sería entonces un “buen momento”? ¿Cuando no haya disputa por el poder? ¿Cuando la ciudadanía no esté prestando tanta atención? ¿Por?