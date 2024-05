El último jalón

Claudia Sheinbaum ha sido la candidata de la continuidad, la sucesora que quería el presidente y que sus adeptos hicieron suya. Va puntera y ha competido en condiciones muy favorables. Del lado legal, por la alta popularidad de López Obrador, el indisputable poder de la narrativa obradorista y por el impacto positivo de los programas sociales y el aumento del salario mínimo; del lado ilegal, por la anticipación con la que arrancó su campaña, los cuantiosos recursos que fluyen para apoyarla y por la abierta hostilidad con la que el presidente ha estigmatizado a su rival. Lo bueno ha sido su disciplina; lo malo, su incapacidad de reconocer cuán necesario es corregir el rumbo en múltiples ámbitos (seguridad, salud o energía, por ejemplo); y lo feo, su disposición a mentir, a ignorar temas incómodos y a hacer suyo el libreto de la erosión democrática.

Xóchitl Gálvez no es, no ha podido ser, la candidata del “cambio”. Esa idea es imposible de cuadrar con el desprestigio de los partidos que la postulan. Ha sido, más bien, una candidata de resistencia. Cuando compitió por la candidatura de la alianza, la originalidad de su perfil y su espontaneidad lograron entusiasmar al electorado opositor y aglutinarlo en torno suyo; después, sin embargo, esa victoria desembocó en una campaña improvisada y errática. La tenía, además, muy difícil: no sólo por la diversidad al interior de la coalición que le tocó encabezar, sino también por la feroz maquinaria oficialista contra la que se ha enfrentado. Pero poco a poco, sobre todo del segundo debate en adelante, las calabazas finalmente se han ido acomodando en su carreta. Aunque tal vez sea demasiado tarde, de pronto da la impresión de que está agarrando un segundo aire y podría cerrar pisando fuerte.

Jórge A. Máynez cumplió con la ingrata misión que le encomendó Movimiento Ciudadano, recoger el tiradero que dejó la malograda precandidatura de Samuel García. En la alianza lo juzgan como un esquirol que divide el voto opositor, pero nadie ha podido demostrar que le quite más votos a Xóchitl que a Claudia (quizá también atrae a votantes jóvenes que, sin él en la boleta, tenderían a abstenerse). Es cierto que ha contribuido a darle una pátina de normalidad a una elección muy anómala, donde lo que está en juego no es sólo la distribución del poder sino la naturaleza del régimen político. Por eso tendrá, tarde o temprano, que rendir cuentas. De ahí a achacarle la probable derrota de Gálvez, sin embargo, hay un mundo de diferencia. Si el desempeño de la alianza termina dependiendo de los puntitos que pudiera restarle MC, el problema de la alianza no es MC, es la debilidad implícita en esa dependencia.