Restituir el Estado de derecho es el reto principal que enfrentará la nueva presidencia, como apuntó recientemente Jacques Coste. No obstante, la historia de Miguel, feminicida serial de la Ciudad de México, conocido viralmente como el “monstruo de Iztacalco”, nos recuerda, una vez más, que hay violencias que están lastimando profundamente a la población y que no están relacionadas directamente con las operaciones de los grupos criminales. Este caso en concreto muestra tres desafíos que los gobiernos deben superar para controlar la violencia delictiva no asociada con el crimen organizado: i) desconocimiento del problema, ii) prevalencia del pensamiento punitivo y criminalizador, y iii) persistencia de la impunidad.

Desconocimiento del problema

En distintos medios de comunicación se ha dicho que Manuel podría ser responsable de decenas de ejecuciones de mujeres y otras atrocidades. La frecuencia e intensidad de este tipo de actividad criminal no es captada por ninguna estadística oficial. Los datos actuales de incidencia delictiva no son confiables para la toma de decisiones en materia de política pública; al tratarse de denuncias, hay muchos espacios para la pérdida de información, incluyendo la desconfianza ciudadana, la incapacidad de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para identificar problemas o clasificarlos adecuadamente o la manipulación de los datos.

Es imposible resolver un problema desconocido. Si no hay información precisa sobre dónde y cuándo ocurre la violencia es imposible contenerla, reducirla o prevenirla. Implementar políticas con datos incorrectos es como automedicarse. En otros casos es mucho peor porque no se conoce ni siquiera la enfermedad (cobro de piso).

Pensamiento punitivo y criminalizador

Este caso también deja muy en claro que no siempre existe un ejército de criminales detrás de la violencia. Puede haber pocos criminales cometiendo muchos delitos. Aquí un sólo individuo perpetró, muy posiblemente, decenas de feminicidios en varios años, pero existen otras situaciones en donde unos cuantos individuos son responsables de ejecutar centenas e incluso miles de delitos en pocos meses, por ejemplo, cuando hablamos del robo a transeúnte .

Esto quiere decir que la violencia cotidiana puede reducirse significativamente mediante incursiones finas, identificando lo más pronto posible a estos individuos para interrumpir sus trayectorias delictivas. No obstante, en México predomina la implementación de enfoques de seguridad punitivos y criminalizadores, que maximizan la rentabilidad política, pero no la eficacia gubernamental. En los últimos años, hemos visto la acentuación de dos tipos de políticas: fortalecimiento de capacidades operativas (más militares, policías, armas, vehículos, cámaras o sanciones severas) y entrega de programas sociales. Estos esquemas aumentan la popularidad de los gobiernos, pero no permiten detectar, y mucho menos intervenir, sobre criminales camuflados bajo la fachada de lo que la sociedad considera una vida normal.