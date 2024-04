El Circo 🎪| Fragmentación en el INE, reaparición de Gertz y malabares de Batres

FRAGMENTADOS

La primera funci贸n del debate sac贸 a relucir la divisi贸n entre consejeros del INE. La sala 鈥淰ip鈥 instalada durante el set del primer debate confirm贸 que en esa carpa no hay un elenco en equipo, sino dos bandos al interior del Consejo General del INE. Uno, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei y sus colegas Rita Bell L贸pez Vences, Norma de la Cruz y Jorge Monta帽o, quienes mostraron que cuando quieren pueden darse trato VIP y se organizaron una secci贸n de primera fila el d铆a del debate de los contendientes presidenciales. Aunque fue p煤blico el hecho y tuvieron tiempo para corregir, no lo hicieron y mostraron que no buscan compartir con el otro grupo, el formado por Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Mart铆n Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo, quienes fueron excluidos de ese espacio. Humphrey aclar贸 que quienes ingresaron no solo lo hicieron 鈥渁 t铆tulo personal鈥, sino que no contaron con el consenso del resto de las consejer铆as. Tambi茅n revel贸 que las representaciones partidistas se opusieron a que diera la presencia de m谩s personas en el SET del debate; un dato curioso fue que el consejero Uuc-Kib Espadas, argument贸 que fue invitado pero como 鈥渋ba muchas veces al ba帽o鈥, mejor se quedaba afuera; es decir, no quiso estar ni con unos ni con otros.