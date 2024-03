El Circo 🎪| Sheinbaum arma red, cabezazo con alerta y presiones en el INE

RED DE APOYO

Interesante movimiento se dio en la Carpa Guinda este mi茅rcoles al presentar como emergente a Marcelo Ebrard en un foro al que estaba invitada Claudia Sheinbaum. El ex competidor de Sheinbaum en la interna apareci贸 ante transportistas de la Canacar en su Asamblea General. Su actuaci贸n puso en operaci贸n una carambola de varias bandas: primero, no dej贸 libre el espacio apartado para Sheinbaum; segundo, rompi贸 con la cadena de ausencias que se hab铆a generado al no asistir a presentaciones organizadas por Citibanamex, la C谩mara Mexicana de la industria de la Construcci贸n y Coparmex; tercero, mostr贸 una selecci贸n precisa al apoyarse en Ebrard ante un foro que le resultaba amigable; cuarto, manda la se帽al de que con Ebrard no s贸lo qued贸 atr谩s la fractura, sino que se trabaja en conjunto. De paso, los expertos en elencos de circos valoraron que le da un impulso a un operador confiable como Ebrard para lo que viene en la campa帽a que es el relanzamiento a partir de que en todos los estados est茅n activas las campa帽as estatales a partir del 31 de marzo.