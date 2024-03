Virtudes y defectos de los arranques de campaña

El banderazo de salida de las campañas presidenciales ha dejado un par de actos llenos de significado, formas y fondos que comunican mucho, a veces en sintonía con el discurso de las propias candidatas, a veces en tensión o incluso contradiciendo lo que dicen. No me refiero a sus errores o deslices, esos los comete cualquiera, y aunque en el caso de quienes aspiran a la presidencia no sean irrelevantes, lo cierto es que terminan adquiriendo una importancia desproporcionada, llaman tanto la atención que terminan opacando otros aspectos infinitamente más importantes o sustantivos.