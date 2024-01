Cumplir y hacer cumplir la Constitución

El lamentable estado en que se encuentra la impartición de justicia ha permitido que todo aquel órgano de equilibrio de poder que molesta al residente de palacio sea anulado, mediante la dolosa y deliberada desintegración de sus órganos de gobierno. Las medidas de apremio y sanción por desacato e insubordinación a los mandatos judiciales han sido materia de burla y escarnio por parte de altos funcionarios y legisladores, quienes se asumen intocables, y, hasta ahora, lo han sido.

Las sanciones a disposición de los juzgadores apuntan a escenarios de tal gravedad y condición drástica, que simplemente se han vuelto letra muerta, ya que jueces y magistrados rehúyen el aplicarlas. Ello ha provocado que, si bien en un inicio eran sólo altos funcionarios quienes se mostraran rebeldes ante la justicia nacional, gradualmente, la conducta fue permeando hasta el punto de que cualquier funcionario menor hace ya caso omiso de los requerimientos y mandatos judiciales.

Nos queda claro que la FGR no ejecutará órdenes de aprehensión en contra de los correligionarios, pero, decisiones bien razonadas y fundamentadas no serán llamadas a misa cuando decreten la inhabilitación; la destitución, o la constatación de elementos que habiliten el inicio de procesos de desafuero. Si bien es cierto, los legisladores serán siempre cómplice de los legisladores, no dejarán pasar la oportunidad de medrar con tales resoluciones. Todos ellos saben que, tarde o temprano, tendrán que dejar el cargo, y que habrá que rendir cuentas por decisiones judiciales que les finquen responsabilidad ante la ley. Sin embargo, la tibieza en aplicar tales sanciones ha provocado un incremento en la inobservancia de la ley.

De haberse declarado la destitución e inhabilitación de quienes integran comisiones encargadas de aprobar nombramientos, en efecto, no habría ocurrido nada en el corto plazo, dado que los legisladores se han salido con la suya rebelándose en contra del orden constitucional, pero ¿podrían haberse registrado para reelección aquellos sobre quienes pesara tal determinación? ¿Podrían ocupar cargos públicos en el gabinete y emitir decisiones obligatorias, sin constante riesgo de impugnación? Es evidente que el PJF dejó pasar la dorada oportunidad de hacer valer el encargo constitucional, menospreciando la potestad que se les confiara.

Cada día emergen indeseables precedentes que derruyen la protesta sobre la cual se estructura el estado de derecho. Poco a poco, se ha ido capturando políticamente al máximo tribunal, augurando que pronto las decisiones judiciales sólo serán oponibles a los justiciables, pero optativas para quienes se han hecho del poder.

Los primeros que deben hacer cumplir la Constitución, hoy, están en falta. Una conducta elusiva del básico, pero esencial deber, se tolera y fomenta desde el pleno de la SCJN. Se ha venido inobservando la Constitución, sin que sus integrantes ejerzan las atribuciones que tienen confiadas para garantizar la sumisión de funcionarios públicos a la misma.

Lamentablemente han eludido la grave responsabilidad que tienen de preservar el estado de derecho. No hay premio, ni reconocimiento internacional que borre esa mácula. El estado de persecución que sufren los altos mandos en el Poder Judicial de la Federación encontró fértil terreno en una sociedad agraviada por quienes, debiendo hacer que la ley sea ley, siguieron apoltronados en la cómoda omisión que les evita enfrentar a quien, no sólo los desprecia, sino que busca borrarles como poder de igual rango.

Nuestra Constitución deriva sin que el garante se decida hacerla valer.

____

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión