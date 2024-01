ApuntesElectorales | ¿Queremos regresar al presidencialismo de los 70s y 80s?

Tardamos muchos años en que ese México desapareciera, fueron múltiples reformas Constitucionales y legales las que se tuvieron que emprender. En un primer momento se transformó al Poder Judicial para que pudiera tener más autonomía e independencia a fin de garantizar que lo que dice la Constitución se cumpliera y el país no viviera a merced de la voluntad presidencial; se crearon instituciones fundamentales para el desarrollo del país como el Banco de México para darle estabilidad a la política económica y que no dependiera del humor presidencial; la Comisión Nacional de Derechos Humanos para señalar los excesos y abusos del gobierno frente a los derechos fundamentales de las personas, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, para garantizar que las elecciones fueran libres, auténticas y competitivas, y evitar que los resultados fueran manipulados por el gobierno y el presidente en turno; el Instituto Nacional de Geografía y Estadística para asegurarnos de contar con información y mediciones confiables que reflejaran el estado real del país, de manera que el gobierno y el presidente no manipularan cifras para ocultar el deterioro. La intención era ponerle límites al excesivo poder presidencial.

En una segunda oleada vinieron la creación de otros organismos que también son esenciales para el desarrollo del país, de esta manera se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para que la ciudadanía pudiera acceder y conocer toda la información del gobierno, con quién contratan, cómo gastan el dinero, en qué lo gastan; a mi juicio, ha sido uno de los avances más importantes en materia democrática, un paso decidido hacia la transparencia y rendición de cuentas, la cual era totalmente inexistente antes de la creación del IFAI. También se creó la Comisión Federal de Competencia Económica para evitar de manera decidida los monopolios y fomentar la competencia en los sectores económicos, ha sido una institución discreta pero fundamental para el desarrollo del país, pues para combatir la desigualdad es necesario que se permita la competencia económica y se terminen los monopolios.

De esta forma hemos pasado de un México en el que el gobierno controlaba la economía, las elecciones, a los medios de comunicación y reprimía los derechos humanos, a uno en el que existe una pluralidad de medios de comunicación, en el que podemos salir a las calles a expresarnos, en el que tenemos espacios como estos para hacer valer nuestra voz, en el que existe estabilidad económica, en el que hay diferentes opciones para elegir a nuestros gobernantes y representantes, hay alternancia y pluralidad política.

Desde luego las instituciones creadas durante este tiempo en el que hemos ido transitando del presidencialismo y partido hegemónico a la democracia con pluralidad política son perfectibles, en muchos casos es necesario una nueva oleada de reformas para mejorarlas, fortalecerlas y darles herramientas para que lleven a cabo sus funciones de mejor manera; sin duda es indispensable mejorar los procesos de designación de sus integrantes, avanzar para ser más democráticos y tener un mayor desarrollo debe ser el objetivo.