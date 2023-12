ApuntesElectorales | ‘Fire in the hole’

En inglés la expresión fire in the hole se usa cuando algo está apunto de explotar. No encuentro mejor forma de describir a lo que ha ocurrido al interior de las autoridades electorales – INE y Tribunal Electoral – las últimas semanas, al menos a manera de analogía y en firma inversa, pues sería una implosión.

Hace unos meses miles de ciudadanos y ciudadanas salimos a las calles a defender la democracia y a las instituciones electorales de los ataques e intentos por desaparecerlas por parte del gobierno. Hoy, en pleno proceso electoral el escenario es diferente, el principal enemigo de las instituciones electorales no es externo, sino interno.