El crimen organizado en 2024

Corro el riesgo de ser repetitivo para tener la certeza de ser claro: esto implica que regulan la vida económica y social de las regiones que dominan. En otras palabras, su principal interés no son los mercados y las rutas para distribuir drogas, sino, más bien, el control territorial para obtener réditos a través de los distintos esquemas de extorsión e impuestos informales que mencioné.

En muchos sentidos, el segundo tipo de organizaciones criminales, el que está proliferando, es peor para los ciudadanos, ya que están a total merced de las bandas, que extraen sus recursos, cobran impuestos a su trabajo, reclutan de manera forzada a sus jóvenes, introducen a sus niñas a redes de trata, cobran cuotas a las empresas para operar e inhiben cualquier esperanza de desarrollo individual o colectivo.

Además, en las regiones controladas por los grupos criminales, los ciudadanos se ven obligados a seguir sus reglas no escritas y a satisfacer sus expectativas. Por tanto, las víctimas de violencia son quienes no cumplen con estas reglas y expectativas, es decir, ciudadanos comunes y corrientes, no los miembros de grupos rivales.

En 2024, ambos tipos de organizaciones criminales aprovecharán la coyuntura electoral para impulsar sus objetivos políticos. Los primeros grupos —las organizaciones grandes y trasnacionales— buscarán ampliar o reafirmar sus redes de protección para operar con impunidad, mientras que los segundos grupos buscarán consolidar su dominio territorial. Así, en México, el control territorial, el monopolio del uso de la fuerza y la supremacía del Estado son ficciones cada vez más grandes.

Nota del autor: Agradezco a Armando Vargas por el enriquecedor intercambio de ideas sobre este tema.

Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.