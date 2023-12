Desaparecer a los desaparecidos: un gobierno cruel y cobarde

Así es como soluciona los problemas este gobierno: negándolos y creando una realidad retórica paralela: un país donde ya no hay desaparecidos, ni violencia, ni masacres… Pero este modo de operar no sólo es irresponsable, sino cobarde. Los gobiernos anteriores mostraron indolencia al cerrar los ojos ante la crisis de las desapariciones; este gobierno mostró cobardía y crueldad al abrir los ojos frente a este problema, para luego darle la espalda y tratar de convencer a todo México de que en realidad no existe.

Al desaparecer por segunda vez a las personas desaparecidas, López Obrador está negándoles el derecho a que su ausencia siquiera esté reconocida en los registros oficiales y, con ello, está agravando el dolor de las familias.

Pocas personas pueden experimentar tanto dolor como la madre, el hermano, la abuela, el padre o la pareja de una persona desaparecida. Al enojo y la tristeza que provoca la muerte se unen la impotencia, la incertidumbre y el desasosiego que produce la desaparición. Hoy el gobierno de López Obrador logró lo imposible: agravar el dolor y la indignación de las personas que más sufren en México.

______

Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.