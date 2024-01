El Circo 🎪| Autoridad dividida, malabares por Ernestina y adiós independientes

INDEPENDIENTES A CAMERINOS

Un hecho consumado: en la gran funci贸n del 2024 no habr谩 un independiente, pues el 煤nico interesado en dar show por esa v铆a, el antes actor y cantante Eduardo Ver谩stegui, quedar谩 fuera al no conseguir para este 6 de enero las firmas que requer铆a para avalar su registro. Del casi mill贸n de apoyos que necesitaba, apenas llegar谩 a los 150,000 y ante las complicaciones para realizar los registros se suma que el Tribunal Electoral le neg贸 la opci贸n de entregar formatos f铆sicos y extenderle el periodo para hacer la recolecci贸n. Y no es que Ver谩stegui fuera a ser el 鈥減articipante prometido鈥, pero su imposibilidad para avanzar confirma que la ruta de los independientes, si se camina fuera de las estructuras partidistas, no permite la llegada de un ciudadano, incluso si se cuenta con el antecedente de ser 鈥渇amoso鈥 o hasta una figura pol茅mica del espect谩culo.