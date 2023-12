Modelo CDMX sobre desaparecidos, la metodología que genera polémica

Florinda cuestiona que se tome esto como una prueba de que su hijo ha regresado a casa, pues se puede tratar de otra persona con el mismo nombre o incluso alguien usando los datos de Daniel, pues para el registro de vacunación no se necesitaba de ninguna identificación más que anotar el CURP.

“Les dije que se fueran a buscarlo a la calle”, cuenta Florinda en entrevista quien recuerda sentirse furiosa y no dejar hablar más a los funcionarios.

“Se me hizo indignante. Él no está en ningún programa social; es mentira porque me he dedicado a buscarlo desde hace nueve años, no tengo trabajo más que buscar a mi hijo. (…) ¿Con qué finalidad voy a decir que mi hijo está desaparecido si yo lo tuviera? No tengo ninguna ganancia ni ningún beneficio, no estoy inscrita en ningún programa social”, reclama Florinda, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.

Apenas este 14 de diciembre el Gobierno de México presentó el modelo con el cual realiza un censo de personas desaparecidas, mismo que fue implementado a partir de la primera mitad de este año y con el que se depuró el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

El censo retoma el modelo para la búsqueda de personas implementado por el Gobierno de la Ciudad de México. El modelo llamado ‘Metodología de búsqueda generalizada’ parte de la revisión del Registro de Personas Desaparecidas para identificar a personas con registro duplicado.

Después se confrontan con datos admirativos como matrimonios, defunciones o CURP; de programas sociales, como becas, subsidios o vacunación, así como trámites y servicios, como licencias o pago de impuestos. Si una persona realiza algún trámite después de la fecha de su desaparición, se considera como un signo de vida.

Con ello se le considera como “ubicada por localizar” y se emprende una búsqueda que incluye visitas a domicilio y llamadas, explicó Batres.

“Partimos del principio de que las comisiones de búsqueda se crearon para buscar personas, no para acumular listados”, afirmó el jefe de Gobierno interino, Martí Batres, en conferencia junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, este 14 de diciembre.