Oteador | Fosfo fofo

Un pito no significa, necesariamente, un voto; como tampoco un like en Instagram se traduce, automáticamente, en respaldo electoral. La aparición constante y hasta exitosa en redes sociales de un gobernador no es una señal de gobernabilidad en su estado. La juventud, la inexperiencia, le está cobrando factura a Samuel García.

La candidatura de quien seguirá gobernando Nuevo León fracasó tres veces: deja a su partido en una crisis derivado de una salida en falso, demuestra una profunda falta de capacidad para operar su sustitución en su entidad, esto sumado a lo evidente: una aspiración que de ninguna manera iba a pasar del tercer lugar en la liza electoral de 2024.