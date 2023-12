Samuel García: no hay dos gobernadores en Nuevo León ni desacato

Las primeras horas del sábado 2 de diciembre el estado quedó en indefinición sobre la gubernatura, pues entró en vigor el interinato de Luis Enrique Orozco, como ordenó el Congreso local, y al mismo tiempo comenzó a correr el periodo de licencia al cargo de García, quien aspiraba a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano.

Por haber reasumido sin que el Congreso conociera y resolviera sobre esa decisión, el presidente del Congreso del estado, el diputado panista Mauro Guerra, ha advertido que García desacató la decisión del Poder Legislativo de haber designado y tomado protesta al gobernador interino Luis Enrique Orozco .

“Si el ciudadano Samuel García Sepúlveda quiere quedarse ilegalmente en su cargo, será bajo su responsabilidad constitucional y electoral”, había expresado el diputado local.

La decisión de regresar al cargo deberá ser analizada por el Congreso, pues no fue notificada antes de que comenzara la licencia del mandatario, de acuerdo con los legisladores opositores, de Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI).

El pliego petitorio

Samuel García aseveró que irse de licencia es un derecho y por tanto puede decidir tomarla o no.

“No hay ninguna incertidumbre porque una licencia es un derecho humano de la persona, no es una obligación. Cuando yo decidí no participar y no usar la licencia en automático como gobernador constitucional reasumo funciones, desairo la licencia y eso es suficiente", detalló.

Sin embargo, reconoció que estaba en su casa minutos antes de que entrara en vigor la licencia, a la media noche del viernes.

“El viernes a las 11:55 de la noche que dice un ministro de la Corte tiene que entrar el candidato del PRIAN, dije ¡ni madres¡. Me bañé, me cambié en friega y fui a reasumir funciones “.

De acuerdo con el mandatario, había un pliego petitorio para dejarle solicitar licencia y dejar al secretario general de gobierno, Javier Navarro, a cargo.