“No es robar, es cohesión social”, dice alcaldesa de Acapulco ante saqueos

Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, dijo que los saqueos en tiendas tras el paso del huracán Otis no son robos, sino cohesión social.

"Yo no le llamo robar, yo le llamo cohesión social, yo no le llamo robos, quizá no es lo mismo que tiene el estómago lleno al que no lo tiene lleno", dijo ante medios de comunicación.

La funcionaria aseguró que sí se castiga a los que roban artículos que no son para alimentarse. Puso como ejemplo la captura de un hombre que quiso robarse un carro.