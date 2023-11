Morena tiene como vocero a un político que no milita en sus filas. A un coordinador de campaña que no pudo operar en favor de los suyos la candidatura en el propio estado. Cobarde, es el más reciente calificativo que aquel que permanece ha expresado para describir al dirigente de su partido. La diferencia de 14 puntos porcentuales no pesó para decidir la candidatura en la entidad que representa el mayor reservorio de votos, cuando debió dejarse para un ruedo menor, el criterio de género. El distante segundo lugar en la encuesta es, para ellos, suficientemente bueno para contender en el territorio en el que se registró la más aparatosa caída de esa opción política en la intermedia.

No es necesario ser reelecto, máxime cuando se ha aprendido que, quien tiene el cargo, tiene la responsabilidad. El rey no ha muerto y seguirá viviendo. Viva la revocación de mandato. Seguir mandando, sirviéndose de quien no ha sabido leer la letra pequeña de las reformas aprobadas en el presente sexenio.

Salinas no previó construir una candidatura alternativa para el caso de que ocurriera algo inesperado, se le salió de las manos la sucesión. Lomas Taurinas fueron, y serán, dolor de cabeza. Hoy se ha elegido a un candidato suplente, sin que la titular tenga voz ni voto en el asunto, pero todo parece indicar que su tiempo llegará hasta el 2027.

Nota del editor: Gabriel Reyes Orona es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

