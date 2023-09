ApuntesElectorales | ¿Cómo llegan las autoridades electorales?

El escenario para las autoridades electorales frente a las elecciones 2024 sin duda no es sencillo, no solo por la magnitud de las elecciones que deben organizar, sino porque además tienen encima la enorme presión de encontrar una forma viable de garantizar la legalidad y equidad dentro del proceso electoral, especialmente ante las y los contendientes que tienen como premisa violar la ley de manera cotidiana y sistemática; de no tomar cartas en el asunto, los procesos electorales se les pueden salir de las manos.

Será importante cuidar que los egos y las ambiciones personales no se coloquen por encima de los intereses institucionales, pues ello sin duda demerita la función electoral de estos órganos y ese es un lujo que no nos podemos permitir en 2024. Los procesos electorales que inician requieren instituciones electorales fuertes, con credibilidad y autoridad.

