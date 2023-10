ColumnaInvitada | Suelo y movilidad

Las ciudades de México no han logrado transitar hacia sistemas de movilidad que sean amigables con la gente y con el ambiente, y menos hacia sistemas medianamente eficientes. Vale la pena preguntar entonces por qué nuestras ciudades no logran salir del estupor en que viven o, dicho de otro modo, por qué nuestras ciudades siguen sin contar con sistemas de movilidad que sean una alternativa real a la basada en el vehículo particular. Sí, existen unos cuantos casos que han tenido algunos avances como León, Guadalajara y un poco Monterrey (¿alguna otra?). El caso de la Ciudad de México es el más relevante, en donde cerca de 70% de los viajes se hacen en transporte público, pero los extendidos tiempos de traslado, la congestión vehicular y las emisiones asociadas, siguen siendo su nota característica. Incluso para las ciudades que han logrado avanzar, la realidad de la ausencia de sistemas adecuados de movilidad es contundente.