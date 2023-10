ColumnaInvitada | Oxígeno judicial

Debemos ser muy cautos y reflexionar con cuidado respecto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor antes de que nos encontremos faltos de arie para respirar justicia. El caso concreto es el ataque permanente y obstinado contra nuestros jueces por parte del presidente y Morena. Lo que está de por medio es nada más y nada menos que nuestra existencia civilizada. Porque los cimientos de cualquier régimen que se jacte de mínimamente democrático requiere de pesos y contrapesos judiciales. La única forma de frenar abusos desde el poder y no ser vejados es con la intervención de jueces. De la misma manera, solamente se pueden resolver controversias entre particulares en forma pacífica con un juez que determine la mejor forma de equilibrar las pretensiones y expectativas de las partes. Sin ese actuar y talento lo que sigue es la barbarie.

Ahora sucede que como el gobierno en turno no asimila nada que se parezca a una objeción o control a sus excesos, ha montado una campaña para ir en contra de ministros y jueces en lo particular, y del Poder Judicial en lo general. No solo han pretendido desacreditar a quienes han adoptado resoluciones que limitan a autoridades que han excedido los límites constitucionales de su actuación, sino que además han incursionado en la vil estrategia de proponer la reducción de sus fondos de operación y ahora más recientemente ir contra los Fideicomisos de Reservas Laborales de los trabajadores del Poder Judicial.

Estamos frente a un ataque despreciable por intimidar a los miembros del Poder Judicial para que no sigan ejerciendo sus facultades por limitar a quienes no respetan la Constitución. Lo que el presidente y Morena pretenden es que frente a sus decisiones nadie ose pararse en frente y limitar sus caprichos. Es como si estuvieran montados en el desprecio institucional y lo hicieran con total desparpajo porque ahora quieren debilitar a los impartidores de justicia, no solamente quitándoles el dinero, sino además amenazando quitarles fondeo de sus pensiones y otros derechos laborales. O se arrodillan o los aniquilamos, nos dicen con sus acciones la caterva de atacantes de nuestro sistema de equilibrio de poderes.

Pero lo más grave es que se diga que el atacar a los jueces y al poder judicial sea algo bueno para el país. Que se atrevan a señalar que el reducir sus recursos derivará en mejor justicia para todos. Que siquiera indiquen que la forma de reducir la impunidad es diluyendo la capacidad de quienes nos deben proteger de los excesos. Y no dudan en decirlo como parte de su narrativa de engaños al pueblo para caer en su trampa populista y absurda.

En realidad lo que ocurre es que estamos en la vía evidente de un patrón de conducta de quienes solamente pretenden acumular poder, destruir contrapesos, y empujar la ruta hacia una autocracia cada vez más evidente. Lo cierto es que hay que levantar el velo para saber lo que realmente están haciendo y ponen en riesgo. Si tan solo revisamos cómo se actúa en el Poder Legislativo en que las mayorías simples de ambas Cámaras actúan como meras oficialías de parte de lo que anhela el Ejecutivo, nos daremos cuenta del porqué del enojo de que los jueces en general y la Suprema Corte en particular no se arrodillen ante su alteza serenísima. Ese es el verdadero meollo del asunto. El tema es no contradecir a quien se siente intocable y que pronto dejará ya el poder como corresponde. A esa partida le teme mucho porque se sabe débil y no quiere que alguien lo juzgue en el futuro para reclamarle todos los daños inferidos al país en su gestión.