AMLO acusa estrategia de ministros y oposición contra extinción de fideicomisos

El presidente dijo que, si bien los ministros están en su derecho de estar molestos, se trata de una iniciativa que busca terminar con privilegios pero no para debilitar a ese poder.

“Tienen derecho a reclamar, a manifestarse, a cuestionarnos, somos libres pero sí que la gente se entere cuál es el fondo el asunto para que no haya manipulación porque si ven el reforma o ven cualquier periódico ‘qué barbaridad, quieren dejar sin presupuesto al poder judicial’ para debilitarlo y así que el presidente someta al poder, no, no, si ellos tienen de padrinos a toda la mafia del poder económico”, destacó.