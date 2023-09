ColumnaInvitada | La tibieza no cabe

La historia nos demuestra que es cuando se tienen estas grandes definiciones que se hace la enorme diferencia en el destino final. Cuando tenemos a nuestro alcance la posibilidad de incidir en el camino a seguir porque se construye la ruta. Es lo que está hoy ante nosotros. Con el arribo disruptor de la ciudadanía se provocó el entorno necesario para que la alianza opositora sea encabezada por una persona emblemática y ajena los cuadros básicos y conocidos de los partidos políticos. Contar con Xóchitl como alguien que puede dar la batalla por la defensa del país nos permite finalmente ver la luz al final del túnel sexenal. Es ahora o nunca.

Y para que en efecto el beneficio sea colectivo, lo que se requiere es que todos nos atrevamos a remar en la misma dirección, reestablecer la unidad y comprometernos a lograr el cambio real en las boletas. Es solamente con esa decisión grupal que se puede dar la vuelta a los destructores, a quienes quieren imponer una autocracia o dictadura. Todo esto es posible si nos lo proponemos y decidimos actuar. Y es que sin definiciones, las personas pasan desadvertidas y eventualmente se mimetizan con los que depredan a otros, en particular a los que hoy pretenden condenar a México a una destrucción de oportunidades y generación de dependencias insanas.

Pero no se saldrán con la suya porque hay un despertar profundo, uno que hace que las actitudes omisas no sean más la constante. Una que hace a un lado la complicidad por ausencia. Una que provoca a que esa mayoría silenciosa esté dispuesta a dar lo mejor de sí y generar un movimiento de fondo por y para el país. Es momento de las grandes definiciones y estamos llamados a enaltecer la posibilidad de fijarle un nuevo y mejor rumbo al país. Nos toca a todos ser los autores de esta rebeldía por los derechos, las libertades y las instituciones. A avanzar que el destino alterno es un paso al precipicio. No fallemos ante el reto histórico. Se puede y se hará lo necesario. La cita es el 2 de junio de 2024, y de aquí a entonces lo que hay es una cantidad enorme de trabajo y perseverancia. Entonces la cuestión es ¿quiénes seremos los que sí nos atreveremos? Pregunta para no fallar en las definiciones. Y en ese entorno no cabe la tibieza porque es enemiga de lo bueno. O somos o dejamos el país a la deriva. Nada de medias tintas.

Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.