El Circo 🎪 | Festejos Patrios VIP, forman elenco claudista y el show de Delfina

FESTEJOS VIP

El Domador de Palacio, antes muy preocupado por la investidura que representa encabezar la Presidencia, mostr贸 que ha dejado atr谩s los protocolos nacionales; el como una ocurrencia m谩s dej贸 perplejos a propios y extra帽os al argumentar que para las llamadas Fiestas Patrias no invitar谩 a nadie del Poder Judicial a Palacio Nacional: "No tenemos buenas relaciones con el Poder Judicial, es p煤blico, es notorio, es de dominio p煤blico. Se han dedicado a actuar en contra de la transformaci贸n鈥. Pucheros m谩s y muecas menos, el Domador acus贸 que los integrantes del Poder Judicial 鈥渆st谩n en contra del pueblo鈥; con levant贸n de ceja incluido, adem谩n jactancioso y dedo amenazante, agreg贸 que 鈥渟on representantes de la oligarqu铆a y de la delincuencia de cuello blanco鈥. Tras su acto de standupero, invit贸 a festejar al p煤blico a asistir al Z贸calo el 15 y 16, pero dejando fuera a los integrantes del Poder Judicial, eso porque la fiesta patria ya no es de todos, y el Domador la declar贸 evento VIP para los seguidores del Circo de las 4 Tandas.