El Circo 🎪 | Elenco depurado, malabares en CDMX y traspiés morenistas

ELENCO DEPURADO

La gran funci贸n del Frente Amplio preparada para este mi茅rcoles dej贸 alegr铆a a cuatro de los participantes de ese elenco 鈥X贸chitl G谩lvez, Beatriz Paredes, Santiago Creel y Enrique De la Madrid, quienes salieron con un papel protag贸nico鈥, pero el contraste fueron los que no salieron de sus camerinos y que recibieron la noticia de su descarte de ese show momentos antes del anuncio oficial; concretamente dos integrantes de la carpa amarilla del sol azteca: Silvano Aureoles y Miguel 脕ngel Mancera; el primero fue notificado la noche previa y el segundo recibi贸 la noticia unos minutos antes, mientras a煤n recib铆a a la prensa y hablaba sobre sus posibilidades al participar en ese proceso. Ambos cuadros del PRD expresaron minutos despu茅s su inconformidad con el resultado, algo ciertamente previsible; lo que no se esperaba es que, ante la exclusi贸n de los suyos, el dirigente Jes煤s Zambrano se desapareciera de la escena lo que rest贸 del d铆a y no sali贸 a fijar postura al momento en que quedaron fuera sus cuadros... 驴p谩nico esc茅nico?