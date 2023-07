ZonaLibre | ¿El show debe continuar?

El que los ciudadanos podamos reírnos de nuestros políticos es muy sano; un principio de la democracia a la que aspiramos día a día. Pero, ¿hasta qué grado el show gana a la propuesta? ¿Hasta dónde acepta el votante los chistes y las ofensas disfrazadas de posturas políticas?

Los problemas en el país no han desaparecido con los buenos “chascarrillos” que se ha aventado Andrés Manuel durante estos años. La constante culpabilidad hacia los gobiernos anteriores no acabó con la miseria y la inseguridad.

No han funcionado las constantes batallas contra los enemigos que se inventa el presidente cada semana. No sirvió para nada dividir al país entre “fifís” y “pueblo bueno” para aliviar el malestar general de la economía. El jocoso mensaje de “abrazos y no balazos” ya no hace reír a nadie.

Que la contienda política sea aligerada por la diversión que ésta misma provoca es muy positivo. Sin embargo, la crisis social requiere que más allá de los chistes, los TikToks y tuitazos, cada personaje que busca gobernarnos debe mostrar su plataforma y oferta técnica; que además sea práctica, para resolver los problemas heredados por siglos, en un país que en cada punto cardinal sufre día a día y no espera un chiste como respuesta.

Por todo esto, es importante que el elector presione a los distintos partidos para que los precandidatos debatan ideas las veces que sean necesarias, para que no terminemos votando solo por el más famoso o el que quiera el presidente sin importar lo que pueda ofrecer.

No, esta próxima elección no debe ser un show más.

Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.