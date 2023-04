El Circo 🎪| Gatopardismo anunciado, trámite estilo hombre bala y debate Edomex

CARTELES M√ĀGICOS

And last but not least, como dicen los presentadores de las carpas de los EEUU, el show del debate entre Ale Del Moral vs La Teacher Delfina est√° m√°s que preparado para ser una guerra de cartulinas entre las dos aspirantes. Se sabe que los tricolores prepararon varios paquetes gr√°ficos para intentar conectar a Delfina con el tema de corrupci√≥n y que la texcocana intentar√° lo mismo pero con el elemento "el PRI de siempre"; la previsi√≥n de los expertos es que el tema "corrupci√≥n", uno de los cuatro t√≥picos que aprob√≥ el comit√© del Instituto Electoral del Edomex, ser√° el que acapare la mayor parte del espect√°culo. Aunque, claramente, tocar√°n las problem√°ticas sobre violencia de g√©nero, los servicios p√ļblicos y hasta de cultura y recreaci√≥n, pero la estrategia en ambos bandos es que √©stos tres ser√°n lo que menor atenci√≥n tendr√° en el repertorio de cartulinas.